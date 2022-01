Attack On Titan: il capitano Levi contro un temibile gatto in questo video

L'utente di Twitter "最多情報局 (@tyomateee)" ha condiviso un video che mostra una persona che usa una figure di Levi Ackerman di Attack On Titan (L'Attacco dei Giganti) per intrattenere il suo adorabile gattino. Per quanto semplice, il video ha già accumulato più di 4 milioni di visualizzazioni a meno di un giorno dalla sua pubblicazione.

"Il capitano è diventato il compagno di giochi del gatto", si legge nella descrizione. In effetti, il video originale appartiene all'utente Twitter "i (@opulevi)", che lo ha postato nel marzo 2021, ma non ha ottenuto la stessa portata del caricamento più recente.

I commenti sulle bacheche comprendevano: "Pensavo fosse Buzz Lightyear che volava, ma è il capitano Levi!", "Il capitano è caduto così in basso?", "Ho riso alla combinazione della canzone con la rotazione della figure di Levi", "Mi piace perché è così surreale", "Penso sia carino".

La seconda parte della stagione finale è in onda dal 9 gennaio. Attack On Titan 4: Parte 2 è confermata con un totale di dodici episodi, mentre Crunchyroll e Funimation si occupano della sua distribuzione in Occidente. La prima parte aveva un totale di sedici episodi ed è stata rilasciata nel dicembre 2020, portando il conteggio totale della stagione finale a ventotto episodi. L'ultimo episodio di Attack On Titan 4 ha raggiunto il punteggio di 10/10 per un breve lasso di tempo.

Yuichiro Hayashi (Dorohedoro, Kakegurui) ha diretto la prima parte dell'anime presso Studio MAPPA. Hiroshi Seko (Ajin, Vinland Saga, Mob Psycho 100) è stato incaricato di scrivere e supervisionare le sceneggiature della prima parte. Tomohiro Kishi (Dorohedoro, 91 Days) si è occupato del character design della prima parte. Hiroyuki Sawano si è occupato della composizione della colonna sonora insieme a Kohta Yamamoto (Ao no Exorcist: Kyoto Saga) per la prima parte.

"Gabi Braun e Falco Grice si sono allenati tutta la vita per ereditare uno dei sette giganti sotto il controllo di Marley e aiutare la loro nazione a sradicare gli Eldiani da Paradis. Tuttavia, proprio quando tutto sembra andare bene per i due cadetti, la loro pace viene improvvisamente scossa dall'arrivo di Eren Yeager e dei restanti membri del Corpo di Ricerca. Avendo finalmente raggiunto il seminterrato della famiglia Yeager e appreso l'oscura storia che circonda i giganti, il Corpo di Ricerca ha finalmente trovato la risposta che hanno così disperatamente lottato per ottenere. Con la verità ora nelle loro mani, il gruppo parte per il mondo oltre le mura. In questo season finale, due mondi completamente diversi si scontrano mentre ogni parte persegue la propria tabella di marcia nella tanto attesa conclusione della lotta di Paradis per la libertà."

In ultimo vi lasciamo con questo insanguinato cosplay a tema Attack On Titan di Mikasa e vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.