Attack on Titan: quanti e quali capitoli adatterà l'ultima parte dell'ultima stagione

Domenica 3 aprile ha segnato l'arrivo in Giappone e nel resto del mondo di Attack on Titan 4x28, l'ultimo episodio di questa seconda parte dell'ultima stagione. Come c'era da aspettarsi, visto l'andamento degli ultimi episodi preparati da Studio MAPPA, ci sarà un proseguimento che concluderà tutto.

Niente film, piuttosto per Attack on Titan si prospetta una terza parte dell'ultima stagione che arriverà nel 2023. L'annuncio è arrivato in concomitanza con la trasmissione dell'ultimo episodio che, nei secondi finali, ha inserito un breve teaser con i protagonisti nell'impronta di un gigante colossale. Armin, Hange, Levi, Mikasa, Jean, Connie, Gabi, Falco, Annie, Reiner e Pieck stanno osservando in avanti, preparandosi per il loro scontro finale.

Quanti e quali saranno i capitoli de L'Attacco dei Giganti adattati dall'ultima fase? Con l'episodio 4x28, Studio MAPPA ha finalmente messo in scena gli eventi del flashback del capitolo 123 che ancora mancavano, inserendo poi nel finale il capitolo 130, chiudendo in modo scioccante questa fase di stagione. Ed è proprio da qui quindi che si riprende, dagli eventi del capitolo 130. Infatti ci sono pochi frammenti ancora non adattati e che sicuramente faranno da apripista nella prossima stagione. Pochi secondi che poi accompagneranno gli eventi del capitolo 131 e così via, fino al finale del 139, comprendendo anche la conclusione della storia presente solo nel tankobon.

In totale quindi L'Attacco dei Giganti vedrà l'adattamento di 9 capitoli completi più qualche pagina extra. L'appuntamento però è rimandato al 2023.