Attack on Titan, il nuovo capitolo del manga cambierà il finale controverso?

Sin dall’uscita del capitolo 139 di Attack on Titan nell’aprile del 2021, la community della serie si è divisa tra chi ha apprezzato un finale così aperto e chi invece avrebbe preferito avere più spiegazioni e dettagli, arrivati solo in parte con delle pagine aggiunte. Speranza che si è rinnovata con l’annuncio di un nuovo capitolo.

La delusione di molti di fronte al finale dell’anime, rimasto fedele a quello del manga di Isayama e che ha quindi lasciato molte questioni in sospeso con un epilogo giudicato frettoloso, potrebbe però addirittura continuare nelle 18 pagine promesse dal mangaka e che arriveranno in Giappone all’uscita dell’artbook intitolato FLY, fissata per il 30 aprile 2024, il quale avrà molti altri contenuti anche riguardo la trasposizione animata di MAPPA.

Intitolata Bad Boy la storia sarà infatti incentrata sul personaggio di Levi Ackerman, uno dei preferiti da parte degli appassionati nonché il miglior soldato dell’umanità. Appare quindi molto improbabile che un racconto dalla sua prospettiva risulti esaustivo e contenga le risposte che i fan cercano da quasi due anni ormai. Certo, Isayama potrebbe sfruttare dei brevi flashback o riferimenti a quanto avvenuto dopo il gran finale visto nel manga, ma in appena 18 pagine risulterebbe ulteriormente sbrigativo affrontare argomenti rimasti in sospeso e anche approfondire una figura complessa e sfaccettata come Levi.

In conclusione, E voi cosa vi aspettate dal contenuto che vedremo nel nuovo capitolo di Attack on Titan? Diteci se secondo voi Isayama ci sorprenderà con importanti rivelazioni nei commenti.