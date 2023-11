Attack on Titan, chi è il doppiatore del bambino che piange? Non ci crederete mai

Tutti gli spettatori si sono commossi per il finale di Attack on Titan, sicuramente il più importante degli ultimi anni. Ma anche gli addetti ai lavori non sono stati da meno, con tante persone che si sono fatte coinvolgere emotivamente, e sicuramente i doppiatori sono stati quelli più coinvolti, dovendo abbandonare i loro personaggi.

Tra i doppiatori principali ce ne sono diversi che si sono emozionati e hanno pianto, ma uno in particolare lo ha fatto a squarciagola e per esigenze di scena. C'è infatti un doppiatore d'eccezione nella scena di Attack on Titan The Final Chapters. Nel lungo episodio ci sono tante scene, alcune delle quali coinvolgono personaggi minori e altri personaggi sconosciuti, mai apparsi prima. E c'è anche un neonato che piange, il neonato che ricorda molto una scena di un famoso film di Spielberg. Il neonato piange a squarciagola e viene trasportato via da varie persone, che se lo passano di mano in mano per tentare di farlo sopravvivere fino all'ultimo, riuscendoci, vista la morte di Zeke appena in tempo.

Ma sapete che quel neonato è stato doppiato dal figlio di Yuki Kaji? Nel video disponibile in basso, si vede come nella sala di registrazione ci fosse anche il figlio di un anno del doppiatore di Eren Jaeger, che ha prestato quindi la voce a quest'altro neonato che è riuscito a salvarsi in Attack on Titan The Final Chapters. Il figlio di Kaji ha quindi iniziato a doppiare in tenerissima età, anche se ovviamente questa prestazione difficilmente rimarrà impressa nella sua memoria. Sicuramente un modo molto carino per coinvolgere il figlio nelle attività del genitore, che potrà portare con sé questo ricordo della sua carriera di doppiatore in Attack on Titan.