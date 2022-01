Attack on Titan: ecco chi è morto nel brutale episodio 19 dell'anime

Che L'Attacco dei Giganti non sia mai stata una serie buona è sotto gli occhi di tutti. L'ultima stagione della serie sta tenendo fede allo stesso tono delle precedenti, stringendo il cappio intorno al collo di tanti altri personaggi. Con la guerra ormai esplosa tra Marley ed Eldia c'è spazio solo per disperazione e morte.

Come si intuisce dalla nostra recensione di Attack on Titan 4x19, c'è tanta carne al fuoco nell'episodio pubblicato domenica su Crunchyroll, con due fasi importanti ben distinte e separate. Concentriamoci sulla prima in particolare, quella più ricca d'azione e pathos, dove accadono tante cose che rimarranno definitive: la morte di due personaggi di Attack on Titan.

Eren è riuscito a liberarsi e ha praticamente distrutto il Gigante Mascella, lasciando Porko Galliard incapace di curarsi e destinato a morire lentamente e dolorosamente per tutte le ferite subite. Dall'altra parte, il fratellastro Zeke ha usato il suo urlo per trasformare Falco Grice in un gigante, trasformazione che ha coinvolto anche il fratello maggiore Colt, portando quest'ultimo alla morte.

In questa situazione caotica, il gigante di Falco si lancia prima verso Reiner per divorarlo, ma l'intervento di Porko è fondamentale: è il Gigante Mascella a farsi divorare, morendo tra le fauci del giovane Falco, che diventa quindi il nuovo portatore del potere dei Nove Giganti. Il prossimo episodio di Attack on Titan non sarà meno sorprendente, considerato il trailer.