Attack on Titan: chi è stato l'ultimo a visitare la tomba? Forse non chi vi aspettate

Non si può di certo dimenticare L'Attacco dei Giganti, l'anime andato in onda negli ultimi dieci anni con quattro stagioni e due lunghi episodi finali. La grande storia di Eren verrà ricordata per tanti anni a venire e sarà sicuramente uno dei titoli più consigliati e omaggiati di sempre, un pilastro del settore.

Ovviamente, la doppiatrice di Mikasa Ackerman era in lacrime come il suo personaggio, dato che la donna non ha mai smesso di amare Eren, anche dopo la sua morte. E così, nel tempo, come mostra il finale dei crediti di Attack on Titan, Mikasa ha continuato a salire su quella collina, anche con suo figlio e suo marito, con i suoi nipoti, per poi farsi seppellire lì. Ma potrebbe non essere stata lei a visitare per ultima la tomba di Eren. C'è infatti un'altra immagine che fa pensare il contrario, e che si potrebbe trattare di un personaggio conosciuto.

Subito dopo la morte di Mikasa, inizia una scena di qualche secondo dove l'albero è sotto la pioggia, ma non appena inizia a splendere il sole e la città inizia a mutare lentamente, appaiono un'infinità di frame in pochissimi attimi. Tutti quanti presentano delle persone che frequentano la collina, ma c'è un frame in particolare di una persona sola, diretta verso la tomba, che potrebbe essere un personaggio conosciuto.

E così, da queste piccole diapositive che però non fanno distinguere bene i personaggi, sembra che sia stato Armin l'ultimo a visitare la tomba, visitando quindi anche quella di Mikasa qualche anno dopo la sua morte. È stato probabilmente uno degli ultimi personaggi vivi del nucleo originale di Attack on Titan, e ha tardato quindi a raggiungere il suo amico Eren all'inferno, come avevano deciso nel discorso finale di Attack on Titan. Ancora una volta, se l'intuizione di alcuni utenti si rivelasse corretta, Armin è stato l'ultimo a raggiungere l'albero, dopo i suoi grandi amici Eren e Mikasa. E voi avevate studiato gli ultimi frame de L'Attacco dei Giganti col finale terribile che apre un nuovo ciclo?