Attack on Titan: la città di Liberio nel fantastico background di Studio Kusanagi

Il ritorno della Final Season di Attack on Titan con la terza parte si avvicina, e in attesa di scoprire come si evolverà la situazione scaturita dalle decisioni prese da Eren Jaeger, lo studio Kusanagi, prezioso collaboratore di MAPPA nella realizzazione dell’anime, ha reso pubblico uno dei background più mozzafiato dell’ultima parte della serie.

Lo studio ha infatti contribuito alla modellazione e al layout 3D, oltre che svolgere un ruolo centrale anche per quanto riguarda la costruzione delle ambientazioni. Stavolta, l’immagine resa pubblica dallo studio è l’incredibile background della città di Liberio, luogo d’origine di alcuni dei personaggi più importanti incontrati durante la storia. È qui, infatti, che molti dei guerrieri marleyani scelti per ereditare i poteri dei Nove hanno visto i loro natali, tra cui spiccano Reiner Braun, Pieck, Faloc, Gabi, e Annie.

Liberio è anche dove nacque Grisha Jaeger, padre di Zeke ed Eren, e come si può notare dall’immagine che trovate in fondo alla pagina, è attraversata da un fiume e presenta un’alta muraglia. Queste mura furono create per segregare gli Eldiani, e al loro interno è presente una fitta foresta dove questi avevano costruito le loro abitazioni. Fateci sapere, come di consueto, cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

Per concludere, vi lasciamo al problema relativo ai titoli della Final Season, e ricordiamo che MAPPA ha deciso di dividere la terza parte in due cour.