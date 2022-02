Attack On Titan, il clamoroso sviluppo del protagonista Eren Yaeger

Una grande parte del successo di Attack On Titan si può imputare ai personaggi, splendidamente scritti da Hajime Isayama. Nelle prime stagioni a riscuotere il maggior successo era Levi Ackermann, capitano della squadra di ricerca dotato di grande carisma, ma con gli ultimi episodi il protagonista Eren Yaeger ha conquistato sempre più fan.

Attack On Titan 4 sta sfornando un episodio più bello dell'altro, dove abbiamo visto la progressiva crescita del personaggio di Eren Yaeger. Nella prima stagione il protagonista, ancora bambino, aveva potuto solo assistere all'attacco dei giganti al distretto di Shiganshina, dove sua madre perse la vita. Questo evento l'ha portato a giurare di sterminare tutte quelle mostruose creature.

Possiamo vedere poi l'indole guerriera di Eren nei flashback della serie, quando anni prima convinse Mikasa a liberarsi dai suoi oppressori con la forza. Il ragazzo ha sempre bramato la libertà e sognato il mondo che leggeva da bambino nei libri con il suo amico Armin. Al di fuori delle mura, sembravano essere presenti scenari impossibili: una grande distesa d'acqua chiamata mare, montagne altissime e paesaggi inesistenti a Paradis.

Dopo molteplici battaglie con i giganti e la scoperta del mondo esterno alle mura grazie ai diari di suo padre Grisha, la storia di Eren raggiunge il punto di svolta al momento del contatto con Historia, dotata del sangue reale. In quel momento, grazie al Gigante d'Attacco che Eren ha in corpo, il ragazzo riesce a vedere il futuro, rendendosi conto di tutte le cose che dovrà fare per mettere in atto la Marcia dei Colossali.

Da quel momento Eren cambia totalmente, nei confronti dei suoi amici ma anche nei confronti del mondo: come dice nel finale della terza stagione di Attack On Titan, al di là del mare non c'è la libertà, ma il nemico. Il mondo libero che Eren aveva sempre sognato non esiste, perché tutti odiano gli eldiani a causa del loro passato bellicoso. Il protagonista decide quindi di entrare in contatto con Zeke, per poi convincere la progenitrice Ymir a donargli il potere del Gigante Fondatore.

Eren, da paladino della giustizia, potrebbe trasformarsi in un mostro omicida nel finale della serie. Con la Marcia dei Giganti il ragazzo vuole fare piazza pulita di tutte le forme di vita sulla Terra al di fuori dei nativi dell'Isola di Paradis, e non sembra esserci nulla che possa fermarlo.

Un'evoluzione incredibile per un personaggio che rimarrà nella storia degli anime. In Attack On Titan 4x21 il piano di Eren è stato svelato, vedremo nei prossimi episodi a cosa ci porterà la sua furia.