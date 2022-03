Attack on Titan collabora con FANiTEM per un anello che vi svuoterà il portafoglio

Oggi la saga di Attack on Titan è tra le più iconiche della cultura anime e manga e nel tempo la community si è arricchita di milioni di appassionati da tutto il mondo. Il successo del capolavoro di Hajime Isayama, inoltre, ha garantito al franchise alcune collaborazioni con diversi colossi anche nel mondo della gioielleria.

Il finale di stagione de L'Attacco dei Giganti 4 si farà attendere visto lo slittamento di una settimana dell'ultima puntata, tuttavia appare ancora incerto quale sarà il destino degli ultimi capitoli dal momento che la final season non è riuscita a trasporre l'intero manga. Ad ogni modo, parallelamente a ciò, il franchise sta proseguendo le sue collaborazioni con alcuni colossi internazionali come la gioielleria FANiTEM.

Per celebrare il compleanno di Eren il 30 marzo, da quella data e fino al 12 aprile sarà possibile preordinare un anello, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, in due colorazioni: oro e argento. Tuttavia, l'anello sarà disponibile inoltre in tre diverse qualità, selezionabili al momento dell'acquisto, e con la possibilità di selezionare una tra quattro pietre preziose: tormalina, granato, acquamarina e diamante. Quest'ultima, in qualità premium, è disponibile in appena 10 pezzi ma ad un costo di circa 1400 euro. Eventuali prezzi e combinazioni sono disponibili in ogni caso tramite il link alla fonte per tutte le informazioni sulla collaborazione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa tra Attack on Titan e FANiTEM? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.