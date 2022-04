Attack on Titan collabora con Mayla Classic per delle scarpe col tacco alla moda

La popolarità di Attack on Titan ha contribuito ad arricchire il franchsise di importanti collaborazioni con brand più o meno conosciuti a livello internazionale. Sono moltissimi i marchi che attendono di lavorare col capolavoro di Hajime Isayama per la realizzazione di oggetti a tema in edizione limitata.

Qualche settimana fa, ad esempio, Attack on Titan aveva collaborato con FANiTEM per un anello esclusivo ma dal costo esorbitante o, ancora, a quella volta che il franchise ha lavorato con Sunstar per combattere le carie dentali. Questa volta, invece, è toccato a Mayla Classic foggiarsi di una partnership con la saga di Isayama sensei.

Quest'ultima è un'azienda nipponica dedita alla realizzazione di scarpe che nell'ultimo periodo ha fatto parlare di sé per via delle collaborazioni a tema anime. Per festeggiare la quarta stagione della serie televisiva, dunque, la compagnia ha realizzato delle scarpe col tacco a tema, le stesse che potete ammirare in calce alla notizia, dal design originale ed ispirate ai vari personaggi che caratterizzano l'Attacco dei Giganti.

Un'idea originale ma che ribadisce la capacità della serie di sapersi adattare a qualsiasi circostanza. Prima di salutarvi, vi rimandiamo al nostro speciale di approfondimento sull'evoluzione di MAPPA durante la final season.