Attack on Titan, il colore rosso e Schindler's List: il richiamo al film di Spielberg

Vi è piaciuto il finale di Attack on Titan? La serie è finalmente terminata dopo dieci anni di trasmissione, passati inizialmente tra le mani di WIT Studio e poi tra quelle di Studio MAPPA, che ha portato a termine la storia con un episodio speciale di un'ora e mezza e molto catartico, oltre che ricco di eventi e tante cose da notare.

Con la morte di Zeke Jaeger, inizia il passaggio a un'altra scena, molto particolare. C'è un chiaro riferimento cinematografico nel finale di Attack on Titan The Final Chapters, ed è un riferimento che probabilmente gli spettatori con qualche anno in più sulle spalle o amanti della cinematografia mondiale hanno colto. Si tratta di un omaggio al film Schindler's List - La lista di Schindler, film del 1993 diretto da Steven Spielberg e con Liam Neeson nel ruolo di protagonista. Il film era completamente proposto in bianco e nero, tranne in pochissime fasi dove risaltava un certo colore, stesso colore che lo lega a una scena di Attack on Titan.

Quel colore è il rosso, il rosso che collega due bambini: da una parte c'è la bambina ebrea con l'impermeabile rosso, mentre dall'altra c'è il neonato che viene portato di mano in mano per salvarlo dal precipizio, avvolto in una coperta rossa. Questo colore è anche un segno di speranza per la serie, dato che è proprio da lui che parte il colore che poi colpisce anche gli altri personaggi quando il Boato della Terra si ferma. La marcia dei giganti colossali che rubava la vita si era interrotta e adesso anche il neonato era tornato alla sua normalità. E voi avevate notato questo riferimento cinematografico a uno dei film più importanti degli anni '90?