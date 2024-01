Attack on Titan, avete colto la citazione a quel famoso videogioco?

Dopo dieci, lunghi anni di trasmissione, l'anime di Attack on Titan è finito nel mese di novembre 2023. Anche a distanza di mesi dalla conclusione, però, l'adattamento di Studio MAPPA continua a far parlare di sé. E voi avevate colto la citazione di Attack on Titan a quel famoso videogioco ?

Sono piccolissimi i dettagli che hanno reso questo anime uno dei migliori di sempre e uno di questi è venuto a galla solamente nelle ultime ore. La Stagione 4 di Attack on Titan è stata una bomba, ma inframezzata in diverse parti. Solamente dopo una visione più approfondita il fandom si è accorto di questo easter egg.

Come fa notare l'utente @ShitpostRock sul social X, nella scena in cui Eren esprime il suo nei confronti di Mikasa si nasconde un dettaglio che solamente in pochi avranno potuto cogliere. Uno dei dipinti che adornano la stanza in cui avviene la conversazione ritrae tre galeoni in mare aperto. Ebbene, questo dipinto riprende a pié pari uno screenshot del videogioco Total War: Empire – Definitive Edition.

La scena in questione avviene nell'episodio 14 della Stagione Finale di Attack on Titan e, sebbene alcuni in rete abbiano gridato al plagio, si tratta chiaramente di un easter egg che omaggia il videogioco pubblicato da SEGA nel 2009.