Attack On Titan, come ha fatto Eren a mantenere la sua promessa?

All’inizio di Attack on Titan, il profondo rancore verso i giganti rappresentava uno dei tratti distintivi del protagonista Eren Yeager. Dopo la tragica morte della madre e la distruzione della sua casa durante la Caduta del Wall-Maria, il protagonista ha assistito ad una rapida trasformazione della sua vita. Attenzione, seguono spoiler su Attack On Titan.

I sentimenti di ira e rancore di Eren nei confronti dei giganti vengono tradotti, all'interno della narrazione, nella promessa di sterminarli ed eliminarli completamente dalla faccia del pianeta, come rappresaglia per le atrocità subite da lui e dalla sua famiglia.

Poco dopo, decise di arruolarsi nell’esercito con la speranza di unirsi al Corpo di Ricerca, ruolo che gli avrebbe permesso di portare a termine il suo obiettivo. Sfortunatamente lo attendeva una dolorosa realtà: per salvare Armin, venne mangiato da un gigante e la rabbia di fronte alla morte permisero ad Eren di trasformarsi per la prima volta nello Shingeki no Kyojin, abilità che avrebbe scoperto solo successivamente essere un'eredità di suo padre, Grisha Yeager.

Dopo una serie inesauribile di colpi di scena, Eren comprende che il nemico dell'Isola di Paradis è l'umanità intera fuori dalle mura che aveva costretto alla fuga il popolo del protagonista, "colpevole" di avere nel sangue la capacità di diventare giganti.

Attraverso sofferenze e sacrifici immani, Eren stermina l'80% della razza umana per consentire agli abitanti di Paradis di essere liberi e lo fa utilizzando la marcia dei Colossali, omaggiata in questa splendida figure.

Alla fine della storia, porta Mikasa Ackermann ad ucciderlo poiché era l'unica che poteva spingere Ymir ad eliminare i giganti dal mondo, a causa della storia d'amore che le ha accomunate.

Eren quindi, in un modo o nell'altro, raggiunge l'obiettivo che si era prefissato: eliminare ogni gigante dalla Terra. Ma a che prezzo? Come si vede nei titoli di coda, i giganti erano solo un mezzo per giungere a conflitto e l'umanità, per natura, nel corso dei secoli ha trovato e troverà sempre il modo di farsi la guerra.

Vi è piaciuto il finale di Attack On Titan? Ecco un'analisi dei motivi per cui il finale de l'Attacco dei Giganti è perfettamente sensato.