Attack on Titan: garantire anime di qualità? La soluzione del presidente di Wit Studio

Attack on Titan è stato uno degli anime più discussi degli ultimi dieci anni, soprattutto in seguito al passaggio da Wit Studio, responsabile delle prime tre stagioni, a MAPPA, ma ha mantenuto un’ottima qualità produttiva fino alla fine. Proprio riguardo l’alta qualità richiesta nel settore, si è espresso George Wada, presidente di Wit Studio.

Wada, si è reso disponibile per un’intervista organizzata da Anime Corner, e quando gli è stata posta una domanda riguardante il trend dell’industria degli anime ad accrescere le aspettative degli spettatori promettendo loro serie dalla qualità eccelsa, come il remake The One Piece ad opera dello stesso Wit Studio, il presidente ha illustrato quali sono i principali problemi del settore e un modo per superarli.

“Non credo sia possibile mantenere questi ritmi. Ciò che è realmente importante è la crescita di appassionati di anime nel mondo”, così ha inizialmente commentato Wada, sottolineando come i ritmi produttivi, spesso giudicati inumani e alla base di un ambiente di lavoro complicato e insostenibile per molti animatori e dipendenti, debbano cambiare. Secondo il suo punto di vista non è possibile realizzare ottimi prodotti animati in un lasso di tempo ristretto perché derivante dall’insistente richiesta dei consumatori.

“Quando riusciranno a far crescere e divulgare la passione per l’animazione giapponese, le aziende saranno più propense a investire maggiori somme di denaro per creare nuovi progetti, e questo permetterà loro di puntare a lavori di alta qualità. Perciò, tutto dipende dalla crescita dei fan”, ha continuato evidenziando invece quanto, nonostante sia necessario far attendere i fan per nuove stagioni e progetti, sia comunque fondamentale mantenere acceso il loro interesse verso l’animazione giapponese in generale.

“Investire gran parte del denaro nel far crescere il personale e alimentare il loro talento, è questo che dovremmo fare”, con queste parole Wada ha concluso la risposta, rendendo evidente un altro, grande, problema del settore: le paghe infime di animatori promettenti. Prima di concludere, ecco un approfondimento sullo sviluppo del personaggio di Eren Jaeger, e ricordate di lasciare le vostre opinioni sulla visione di Wada riguardo l’industria degli anime nei commenti.

