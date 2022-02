Attack On Titan, Come ha fatto la serie a conquistare anche chi non guarda anime?

Nell'ultimo decennio la popolarità degli anime in tutto il mondo è cresciuta a dismisura. Una serie che ha contribuito molto a questo sviluppo è stata Attack On Titan, che è riuscita a raggiungere ed appassionare un pubblico molto vasto. Pensate che negli USA addirittura il Super Bowl si è sponsorizzato con Attack On Titan.

L'enorme popolarità dell'anime tratto dall'opera di Hajime Isayama si può spiegare in diversi modi, partendo dalla trama molto profonda e dall'ottimo lavoro di animazione messo in atto da Wit Studio prima e da Studio MAPPA poi. Ma cosa ne pensano le persone direttamente coinvolte nella serie?

I doppiatori americani di Eren, Mikasa e Armin Bryce Papenbrook, Trina Nishimura e Josh Grelle hanno discusso del successo planetario di Attack On Titan. In particolare, Grelle ha parlato del rapporto di chi non è fan degli anime con la serie, ad esempio suo padre: "Inizialmente ho pensato: il successo di Attack On Titan sarà solo un momento. Ho avuto diverse volte questa sensazione con diversi anime che ho doppiato nei miei 18 anni di attività, e ho anche provato a mostrarli alla mia famiglia e a mio padre, che è un tradizionale cowboy americano."

"Gli anime con le ragazze magiche non sono esattamente il suo genere, ma adora Attack On Titan." continua Grelle. "Questo è il primo e unico anime con cui abbia legato. Penso che sia veramente bello sapere di essere partecipi di uno show di questo livello. Attack On Titan ha sfondato il muro dei pregiudizi sugli anime grazie alla trama, e ha iniziato a coinvolgere sempre più persone. Questo è davvero fantastico, e io ho potuto solo pensare che tutti hanno visto quel tipo di narrazione di cui io sono amante fin da bambino."

Le parole di Grelle ci mostrano quindi quanto il doppiatore apprezzi il grande successo di Attack On Titan, mattatore dei Crunchyroll Anime Awards 2022. La trama sarebbe quindi alla base del successo delle avventure di Eren, e possiamo ben capirlo grazie ai geniali colpi di scena e un world bulding dell'opera a dir poco eccellente.