Attack on Titan, come la stagione 2 aveva spoilerato l'ultimo episodio: riscopriamo la ED

Il genio di Hajime Isayama va ben oltre l'aver costruito una trama ricca di sfaccettature tale è Attack on Titan, bensì nella sua capacità di inserire enormi e clamorosi spoiler all'interno della serie senza che nessuno se ne accorga. Tutto quello che abbiamo scoperto nella scorsa puntata era già stato svelato infatti con la ED della stagione 2.

Proprio così, clamorosamente Attack on Titan 2 conteneva innumerevoli spoiler che sarebbero stati svelati soltanto dozzine di episodi più avanti. Ovviamente, all'epoca della distribuzione della seconda stagione, quei determinati eventi erano incomprensibili per gli spettatori dal momento che le informazioni in nostro possesso si contavano appena sulle dita di una mano. Oggi le cose però sono cambiate e con la 4x21 de L'Attacco dei Giganti abbiamo scoperto il tragico passato di Ymir.

Come potete notare voi stessi della ending in questione, che potete recuperare in cima alla pagina grazie a Funimation, la storia di Ymir e lo storico conflitto tra Eldia e Marley viene riassunto in una serie di immagini tra cui il Gigante Fondatore che combatte contro i cittadini dell'impero, il Re Karl Fritz che costringe le tre figlie a divorare il corpo della madre per ereditare il potere o, ancora, la terrificante avanzata dei Colossali, li stessi che fortificheranno in seguito le Mura di Paradis e che Eren sta sfruttando per i suoi fini.

Alla luce di tutti gli avvenimenti recenti della trama, cosa ne pensate adesso di questa ending? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.