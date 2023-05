Attack on Titan e il conflitto di Eren: i suoi omicidi dal punto di vista del doppiatore

L'anime di Attack on Titan è entrato nella sua ultima fase. La parte finale della final season è composta da due episodi della durata di un'ora, il primo dei quali ha debuttato a inizio marzo. Questo episodio speciale si è occupato di adattare tutti i contenuti del volume 33, e di scene importanti ce ne sono state.

Tra i momenti migliori di Attack on Titan final part parte 1 ci sono sicuramente molti momenti che coinvolgono Eren Jaeger, il protagonista che ha dato il via a una distruzione senza pari. Il mondo sta per soccombere completamente alla furia del gigante d'attacco, potenziatosi grazie alla liberazione di Ymir. In alcuni momenti, però, Eren sembrava restio a dare il via a questo genocidio su scala mondiale.

Ma come è stato interpretare Eren in quei momenti, con tutti i suoi conflitti, le sue lacrime, la sua rabbia e la sua furia? Ne parla in un'intervista Yuki Kaji, doppiatore giapponese storico del protagonista de L'Attacco dei Giganti. Per lui, c'è un momento in particolare che lo ha segnato: "Le parole di rimorso di Eren quando sta per uccidere qualcuno nella parte finale. I conflitti ci dividono in 'amici e altre persone', ma anche le altre persone hanno le loro vite. Ho capito di nuovo questo quando ha detto 'Mi dispiace', con le lacrime agli occhi. È stato davvero difficile per me comprendere i suoi sentimenti così dolorosi."

Il doppiatore di Eren ha quindi sofferto per ciò che è successo, interpretando il personaggio con tutti i suoi chiaroscuri. Quale sarà la sua reazione davanti ai dilemmi morali di Eren nel finale?