Attack on Titan alla conquista dell'Europa: in Francia vendute oltre un milione di copie

Con più di 100 milioni di copie in circolazione nel mondo, L'Attacco dei Giganti si è guadagnato un posto nella Top 20 dei manga più venduti di sempre, e oggi finalmente sappiamo quali sono i paesi dove l'opera di Isayama ha riscosso maggiore successo. Oltre a Giappone e USA, infatti, sembra che l'opera stia registrando ottime vendite anche in Europa.

Nel corso della giornata odierna Kodansha ha rivelato che L'Attacco dei Giganti sta vendendo molto bene ovunque, e che in Europa i dati più promettenti arrivano dal territorio francese, dove sono state piazzate più di un milione di copie in pochi mesi. In Francia del resto è da poco stata approvata la distribuzione di un Pass Culturale con trecento euro spendibili per visitare musei, festival, teatri o per acquistare libri e fumetti, ragione per cui nell'ultimo periodo le vendite del manga sono letteralmente decollate.

La popolarità de L'Attacco dei Giganti ha subito un vero e proprio boost durante la trasmissione della quarta stagione dell'anime, e in Francia - così come in Italia e altri paesi europei - la fine della Stagione 4 ha coinciso con l'incremento delle vendite del manga, acquistato da tutti i fan non intenzionati ad attendere l'uscita della seconda e ultime parte dell'adattamento animato.

L'anime de L'Attacco dei Giganti tornerà nell'inverno del 2022 con i nuovi episodi, mentre il manga si è concluso il 9 giugno con l'uscita del Volume 34. Per quanto riguarda la possibilità di vedere un sequel, vi rimandiamo alle parole dell'editore Shintaro Kawakubo.