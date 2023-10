Attack on Titan, continua il countdown con la nuova illustrazione: la furia di Eren

L'account X (ex Twitter) ufficiale di Attack on Titan Wiki ha pubblicato una nuova illustrazione dell'Attacco dei Giganti. L'immagine raffigura la crescita e la rabbia di Eren Jaeger, il protagonista della serie, nel corso della storia.

L'illustrazione raffigura Eren in diversi momenti della sua vita: dall'innocente bambino che per la prima volta assiste alla brutalità del mondo, fino ad arrivare a un Eren adulto e consapevole di qual è il suo ruolo nella sanguinosa battaglia a cui stiamo assistendo dall'inizio della Stagione Finale. L'immagine mostra anche il protagonista dell'opera appena adolescente e fiero di essere entrato a far parte del Corpo di Ricerca e, naturalmente, mostra tutta la sua rabbia durante la trasformazione nel Gigante d'Attacco.

L'illustrazione è un'eloquente metafora della crescita personale di Eren. Il bambino che sogna di vedere il mondo diventa un adolescente che lotta per la sua libertà e un adulto che è pronto a compiere qualsiasi sacrificio per ciò che ritiene sia giusto.

Con la pubblicazione di questa immagine, il countdown per l'uscita dell'ultima parte de L'attacco dei Giganti il 4 Novembre continua. Il disegno arriva a pochi giorni dalla rivelazione della durata dell'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti - Stagione Finale.

L'Attacco dei giganti è un manga di fantascienza che racconta la storia di Eren Jaeger, un ragazzo che vive in una città circondata da mura che proteggono l'umanità dai Giganti, creature gigantesche che si cibano di esseri umani. Quando sua madre viene divorata da uno di questi titani, Eren giura di vendicarla eliminandoli tutti.

I fan sono in attesa di vedere come si concluderà la storia di Eren. L'illustrazione pubblicata da Attack on Titan Wiki è un'ulteriore prova che la serie è destinata a lasciare un segno indelebile nella cultura pop.