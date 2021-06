Attack on Titan: il Corpo di Ricerca protagonista di una nuova, splendida serie di orologi

L'Attacco dei Giganti si è concluso dopo dodici lunghi anni di serializzazione, e oggi è il giorno di uscita del trentaquattresimo e ultimo Volume del manga. Per festeggiare la fine dell'opera di Isayama, la linea di orologi giapponesi "U-TREASURE" ha deciso di presentare un nuovissimo prodotto legato alla serie, disponibile al preorder fino al 13 luglio 2021.

In calce potete dare un'occhiata allo splendido Attack on Titan Memorial Watch, un orologio da polso ornato con delle piccole citazioni ai membri del Corpo di Ricerca. L'orologio, infatti, sostituisce i numeri nel quadrante con dei piccoli simboli che ricordano alcuni personaggi dell'opera: una chiave per Eren Jaeger, una sciarpa per Mikasa, un libro per Armin e via dicendo, per ognuno dei dodici spazi disponibili.

L'orologio è parte di una nuova collezione a tema anime lanciata da U-TREASURE, che questo mese aveva già presentato un'altra linea dedicata a DanMachi. Il Memorial Watch è preordinabile sul sito ufficiale dell'azienda e ha un costo di 29.700 yen (€242,50). Le spedizioni partiranno a novembre 2021.

Negli ultimi mesi L'Attacco dei Giganti è riuscito a catturare l'attenzione del grande pubblico, e la popolarità è valsa alla serie diversi accordi con aziende per la realizzazione di merchandise e prodotti a tema. La linea di orologi è solamente la punta dell'iceberg, visto che nelle ultime settimane sono stati presentati elettrodomestici ai limiti dell'assurdo, bibite, bracciali, collane e molto altro ancora.