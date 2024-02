Attack on Titan, che cosa sono le mura? La spiegazione definitiva

Sin dal primo capitolo di Attack on Titan le mura ricoprono un ruolo centrale nella difesa contro i Giganti e nella salvaguardia dei centri abitati, sebbene gli abitanti al suo interno possa percepire la loro situazione come una prigionia vera e propria. Ma da dove hanno origine le mura? Analizziamo la storia di queste enormi strutture.

Circa 100 anni prima dell’inizio della narrazione, precisamente nell’anno 743, il 145° sovrano dell’Impero Eldiano, Karl Fritz, percependo l’incredibile minaccia rappresentata dai Giganti, decise di occupare gran parte del territorio dell’isola di Paradis e di rinforzarlo e difenderlo tramite tre mura alte più o meno 50 metri. Disposte in uno schema concentrico, queste mura presero i nomi delle figlie di Ymir: Maria, la più esterna, Rose, quella intermedia, e Sina, la più interna e sicura, protetta dal Corpo di Gendarmeria, e dove risiedeva il sovrano. All’interno di ogni muraglia ci sono quattro distretti sul perimetro, considerate le zone più a rischio di invasione e assalto.

Per realizzare queste impressionanti mura, re Karl Fritz usò i poteri del Gigante Fondatore, costringendo milioni di Giganti Colossali ad unirsi, ammassarsi e indurirsi per formare delle solide basi per le Mura. Tuttavia, una volta raggiunto il proprio obiettivo, e aver reso più sicura l’esistenza del suo popolo, il sovrano abbandonò l’utilizzo di tali capacità, millantandole solo per respingere eventuali attacchi esterni da altre nazioni. È curioso notare che i Giganti costretti a restare nelle Mura per oltre un secolo, garantendo così protezione agli abitanti di Paradis, saranno gli stessi che Eren richiamerà a sé per eseguire il tremendo Rumbling, la marcia con la quale attraverserà l’isola, e il mare per disintegrare e radere al suolo Marley.

Facendo questo Eren decretò il crollo delle tre Mura, un evento scioccante anche per i lettori, mettendo così fine al piano originario, improntato sulla pace e sull'isolamento, di Re Fritz.