Attack on Titan, cosa ha spinto Eren a fare quella drammatica scelta?

L’inizio di Attack on Titan sembra mettere in chiaro quale sarà l’obiettivo finale del protagonista Eren Jaeger. Ma col proseguire della narrazione, Hajime Isayama ha stravolto l’evoluzione tipica dell’eroe di uno shonen, mostrando vari lati del protagonista e cercando di definire le ragioni che l’hanno spinto verso un cambiamento così radicale.

Da qui in avanti vi invitiamo a fare attenzione a possibili spoiler sull’intera serie di Attack on Titan.

Alla fine della sua avventura Eren si tramuta nella peggior e più grande minaccia dell’umanità, servendosi del potere del Gigante Progenitore per condurre il Rumbling, la mortale e distruttiva marcia di un esercito di Giganti Colossali contro la nazione di Marley con la speranza di ottenere la libertà degli eldiani. Questo cambiamento, o punto di non ritorno, nel percorso del protagonista ha fatto molto discutere, ma la verità è che Isayama aveva seminato foreshadowing e anticipazioni nel corso della storia.

Eren è sempre stato violento e aggressivo, sin da quando ha visto sua madre morire per mano di un Gigante, e scoprire di aver sviluppato, grazie agli interventi ed esperimenti di suo padre Grisha, la possibilità di tramutarsi in uno di loro è stato insieme traumatico e liberatorio. Attraverso la forza garantita dalla forma del Gigante d’Attacco, infatti, Eren poteva avvicinarsi sempre di più al suo obiettivo iniziale.

Tuttavia, il tradimento provato dopo la rivelazione di Berholdt, Annie e Reiner ha finito per accendere la scintilla dell’odio che poi si sarebbe tramutata, tempo dopo, in un feroce fuoco di disprezzo nei confronti della regione di Marley. Un altro evento che ha profondamente scioccato il protagonista è stata la scoperta della verità sul mondo esterno, sull’abbandono dei figli di Ymir organizzato dal resto del mondo, e sulle decisioni prese dal Re Fritz per il destino degli eldiani.

Ciò che comportò, però, un autentico cambiamento che l’ha successivamente spinto a voler scatenare il Rumbling, è l’aver visto il futuro sé stesso quando ha sfiorato la mano di Historia. Quelle visioni così tragiche e orribili gli hanno rivelato che tipo di mostro sarebbe rivelato, ed Eren non ha veramente cercato di fermare o modificare quel futuro, ma lo ha abbracciato macchiandosi di azioni e scelte moralmente orribili, a tal punto da prendere in giro persino suo fratello Zeke, chiedendogli un’alleanza ma rimanendo comunque determinato a scatenare un’apocalisse per liberare gli eldiani.

Infine, possiamo dire con certezza che Floch e il gruppo degli Jaegeristi hanno contribuito in maniera significativa alla formazione della determinazione di Eren nel completare il proprio piano.

Su Ridi che è meglio è uno dei più venduti di oggi.