Attack on Titan, cosa succede a Gabi e Falco alla fine dell'anime di MAPPA?

L'anime Attack on Titan è noto per il suo alto tasso di mortalità, il che rende difficile per i fan affezionarsi ai personaggi. Tuttavia, due personaggi ai quali gli spettatori si sono affezionati sono Gabi e Falco, e in molti si sono chiesti quale destino ha riservato loro l'anime di MAPPA.

La possibilità che Gabi e Falco siano coinvolti sentimentalmente è suggerita da diversi eventi dell'anime. Il giovane soldato ha sempre mostrato interesse per la ragazza, e ha persino confessato i suoi sentimenti quando pensava di stare per morire. Gabi è rimasta confusa dalla confessione, ma non l'ha apertamente rifiutata.

Nel finale della serie, Gabi e Falco sono tra i pochi sopravvissuti al Rumbling. I due sono stati visti insieme a Levi Ackerman, l'eroe più potente di Attack on Titan, e la loro interazione suggerisce che potrebbero essere diventati una coppia. Gabi ha detto che Falco è una persona speciale per lei, e che dopo tutto quello che hanno passato, hanno avuto il tempo di capire cosa provavano l'uno per l'altro.

In conclusione, anche se il finale di Attack on Titan non lo rivela esplicitamente, è molto probabile che Falco e Gabi finiscano per formare una delle coppie più amate della serie alla fine dell'anime MAPPA. I due hanno superato molte sfide insieme, e ora hanno la possibilità di costruire una vita l'una accanto all'altro.