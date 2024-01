Attack on Titan, che cosa succede a Historia alla fine della storia?

L'ultimo episodio di Attack on Titan ha posto fine alla storia di Eren Yeager ma ha anche lasciato un'eredità ambigua per la sua compagna Historia Reiss, spingendo i fan a chiedersi se la stagione finale della serie abbia effettivamente permesso alla Regina delle Mura di superare i propri ostacoli.

La stagione finale di Attack on Titan ha mostrato Historia incinta di un bambino, senza rivelare chi fosse il padre, mentre la seconda parte del finale ha svelato che Historia è entrata in travaglio proprio durante il Rumbling, la marcia dei Giganti di Attack on Titan. Tuttavia, cosa è successo dopo che il Boato della Terra è stato fermato?

Historia è sopravvissuta alla Battaglia del Cielo e della Terra e ha dato alla luce una figlia, che ha chiamato Ymir in onore della sua amica. Tre anni dopo la battaglia, la ragazza festeggia il terzo compleanno di Ymir con tutta la sua famiglia.

Come nuova regina delle Mura, Historia Reiss si è trovata ad affrontare una situazione difficile. La maggior parte della popolazione dell'isola idolatrava Eren Yeager, e quindi era arrabbiata con il Corpo di Ricerca e i Guerrieri di Marley per aver ostacolato i piani del ragazzo. Ciò significava che chiunque fosse imparentato con i membri del Corpo di Ricerca era in pericolo.

Tuttavia, Historia era determinata a proteggere i suoi sudditi, anche se questo significava andare contro la volontà del popolo. Ha usato il suo potere di regina per garantire la sicurezza delle famiglie dei soldati che avevano contribuito a fermare Eren. Historia ha anche fatto del suo meglio per mantenere la pace tra gli Yeageristi e il mondo esterno. Ha invitato i membri del Corpo di Ricerca e i Guerrieri di Marley all'Isola di Paradis per dei colloqui di pace. La regina voleva parlare con loro e stipulare un possibile trattato di pace con il mondo esterno per prevenire ulteriori guerre.

Infine, le scene dei titoli di coda mostrano che Historia ha avuto successo nei suoi sforzi. Armin, Mikasa e altri compagni del Corpo di Ricerca vengono visti visitare la tomba di Eren all'Isola di Paradis. Questo lascerebbe supporre che tutti gli ex membri del Corpo di Ricerca hanno potuto vivere in pace sull'isola.