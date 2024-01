Attack on Titan, che cosa vide Eren quando sfiorò Historia?

Eren Jeager, protagonista del leggendario Attack on Titan di Hajime Isayama, ha subito un cambiamento drastico nel corso della serie. La trasformazione avvenne nella quarta stagione, quando Eren baciò la mano di Historia, scatenando ricordi che hanno influenzato profondamente il suo comportamento. Ma cosa vide esattamente in quel momento?

I possessori del potere dei Giganti Mutaforma hanno la peculiarità di vedere i ricordi dei precedenti utilizzatori del potere, nonché il futuro dei suoi prossimi padroni. Nel caso di Eren, quando sfiorò Historia, membro della stirpe reale, vide i ricordi di Grisha, padre del protagonista. Questo evento ebbe un impatto notevole sul ragazzo, visibilmente scosso dopo aver toccato Historia. Eren, però, non si limitò a vedere il passato di Grisha, ma anticipò anche il massacro della famiglia Reiss.

Ciò che Eren vide in questo momento è stato cruciale per il suo cambiamento, da eroe positivo ad antagonista, e in particolar modo per il finale di Attack on Titan. Il vero intento del ragazzo era quello di evitare il massacro e creare un finale "buono" per evitare morte e sofferenza. Alla fine, tuttavia, si arrese e decise che l'unica via possibile per arrivare alla pace e all'indipendenza di Eldia era il "Rumbling", che causò la morte dell'80% degli esseri umani.

L'epilogo de L'Attacco dei Giganti non è un "...e vissero felici e contenti", eppure Attack on Titan ha cambiato tutto nel mondo degli anime, non solo grazie alla narrativa innovativa e originale ma anche grazie ai temi che ha deciso di trattare con grande coraggio, come la violenza, la natura dell'umanità e l'ipocrisia della società.