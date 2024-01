Attack on Titan: questo cosplay di Annie Leonhart brilla!

Dopo oltre 12 anni di serializzazione del manga e 10 anni di messa in onda dell'anime, la serie di Attack on Titan è ufficialmente giunta al termine. Con la recente conclusione della quarta stagione de L'Attacco dei Giganti, avvenuta ormai quasi due mesi fa, il pubblico si è congedato da una delle serie animate più influenti di sempre.

Al centro del manga nato dalla mente del leggendario Hajime Isayama ci sono i Giganti, creature dall'aspetto grottesco e deforme che si nutrono degli umani che incrociano il loro cammino. Tuttavia, non tutti i Giganti sono uguali: tra di essi spiccano i nove Giganti speciali de L'Attacco dei Giganti, chiamati "mutaforma" imponenti creature che seminano terrore e distruzione grazie ai loro unici poteri. Ammiriamo uno dei possessori dei Giganti Mutaforma in questa rivisitazione originale della cosplayer thevhenix.

In questo cosplay di Annie Leonhart di Attack on Titan, la ragazza brilla di luce propria. Viene inizialmente presentata come un affidabile membro dell'Armata Ricognitiva assieme a Eren, Mikasa e Armin. Tuttavia, poco dopo si rivela essere il temibile Gigante Femmina: alta circa quindici metri, fisico slanciato e abile in combattimento, la sua immensa potenza quando è trasformata è a dir poco spaventosa.

Annie si distingue per essere un'abile guerriera anche nella sua forma umana, risultando quarta all'esame d'ammissione nell'esercito. Come gli altri possessori dei Giganti Mutaforma, anche questa ragazza deve combattere fra la sua dualità divisa nella sua identità da cadetto e da creatura sovrannaturale, che le impedisce di vivere la vita come vorrebbe. Dopo aver ammirato a questa rivisitazione unica di Attack on Titan, perché non dare un'occhiata a questo cosplay di Levi di Attack on Titan?