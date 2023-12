Attack on Titan: il cosplay del capitano Levi si prepara a combattere

È passato più di un mese da quando abbiamo salutato per sempre la serie di Attack on Titan: è stata un'avventura lunga e travolgente, densa di emozioni e scontri epici, ma anche le migliori opere hanno un epilogo. Nonostante il finale agrodolce, L'Attacco dei Giganti è stato all'altezza delle aspettative del pubblico.

Per fortuna, però, qualcosa bolle ancora in pentola, visto che l'autore Hajime Isayama è al lavoro su Attack on Titan Fly, un manga a colori che si presenta come un prequel della serie originale. Molto probabilmente, il fumetto ci immergerà nella storia del capitano Levi. Il cosplayer lujiuerhei ha portato in vita il personaggio in modo impeccabile.

In questo cosplay di Levi Ackerman di Attack on Titan, il soldato dell'Armata Ricognitiva è pronto a combattere con tutte le proprie forze per proteggere il mondo dalla minaccia dei Giganti. Le sue abilità e la sua precisione nell'uso delle lame lo rendono praticamente invincibile: non a caso, per la sua destrezza nei combattimenti è riuscito a guadagnarsi l'appellativo di "soldato più forte dell'umanità". Vi stupirete nel leggere quali sono i cinque personaggi più forti de L'Attacco dei Giganti.

Nonostante sia uno dei protagonisti della trama de L'Attacco dei Giganti, la storia di Levi è stata solo parzialmente rivelata nel corso del manga e dell'anime, mentre molte sfaccettature del suo passato sono ancora oscure. Questo lo rende un personaggio ideale da esplorare in un possibile spin-off.