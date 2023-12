Attack on Titan: un cosplay di Eren Jaeger al femminile, minacciosa e potente

Attack on Titan ci ha regalato tantissime emozioni, ma purtroppo anche l'anime è giunto al termine. Dopo dieci anni abbiamo scoperto il destino di Eren, Mikasa e Armin e tutti i loro compagni del Corpo di Ricerca. Senza fare spoiler per chi non ha visto AOT: The Final Chapters, il finale di serie è stato un momento toccante per tutti.

La storia de L'Attacco dei Giganti è interessante e coinvolgente. Nonostante la serie anime abbia avuto un difficile trascorso produttivo con il passaggio dallo Studio WIT allo Studio MAPPA, il risultato finale è stato eccezionale, rimanendo fedele all'opera originale di Hajime Isayama. Attualmente, lo stesso autore sta lavorando per riportare la storia di Attack on Titan ai lettori con il manga one-shot prequel Attack on Titan Fly. Mentre attendiamo ulteriori dettagli a riguardo, ammiriamo questa rivisitazione unica della cosplayer mimisemaan.

Questo cosplay di Eren Jaeger di Attack on Titan immagina come sarebbe il protagonista se fosse stata una donna. Presentato inizialmente come un giovane semplice, desideroso di esplorare il mondo al di là delle mura che proteggono il suo villaggio, Eren è costretto a confrontarsi con i spaventosi e crudeli Giganti. La sua evoluzione è tra le più affascinanti del mondo degli anime, per come passa dall'essere un bambino sperduto ad un soldato determinato posto di fronte ad azioni e decisioni dalle conseguenze a tratti atroci.

La complessità di Eren emerge attraverso le sue motivazioni, i suoi conflitti interiori e le scelte difficili che si ritrova a compiere. Tutti questi elementi lo rendono uno dei personaggi più iconici e discussi nella storia degli anime.



