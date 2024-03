Attack on Titan: un cosplay di Hanji Zoe dopo il salto temporale

Caposquadra del Corpo di Ricerca, Hanji Zoe nutre una profonda ossessione nei confronti dei Giganti. Nel mondo di Attack on Titan, in cui questi esseri dalle dimensioni spropositate smembrano gli umani come se fossero carne da macello, la soldatessa ne è affascinata, addirittura affezionata ad alcuni di essi.

Ma è proprio grazie alla sua passione che Hanji mette in atto una vera e propria ricerca nei confronti dei Giganti, scoprendo alcuni dettagli sul loro conto come mai nessuno aveva fatto prima. Il destino di Hanji Zoe in Attack on Titan l'ha portata ad abbandonare la serie precocemente, in una delle scene più commoventi dell'opera di Hajime Isayama. Diamo un'occhiata al personaggio nella rivisitazione originale della cosplayer ely.moly.

In questo cosplay di Hanji Zoe da Attack on Titan, la donna è ritratta dopo il salto temporale avvenuto durante la quarta stagione dell'anime. Conosciuta per essere un'abile scienziata, è anche una leader rispettabile e una compagna leale. Il suo rapporto con i suoi colleghi è caratterizzato da una profonda stima reciproca e da un legame che si sviluppa attraverso le sfide e le tragedie che affrontano insieme. Anche se talvolta può sembrare eccentrica, Hanji dimostra costantemente di essere un'alleata affidabile e un membro indispensabile della squadra.

Ciò che rende Hanji così affascinante è la sua mentalità aperta e la sua passione per la conoscenza. Non si accontenta delle risposte convenzionali o delle spiegazioni semplici ed è disposta a mettere in discussione tutto ciò che sa ed esplorare nuove prospettive. Questa sua caratteristica, tuttavia, la porta spesso ad adottare approcci immorali nel suo lavoro di ricerca, dimostrando un lato sadico e violento. Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non dare un'occhiata a questo cosplay di Sasha da Attack on Titan?