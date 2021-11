Attack on Titan: un cosplay di Historia di Dalila Tangredi, partecipante a Miss Italia

Anche nell'armata ricognitiva, ruolo che richiede coraggio, dedizione e sacrificio per combattere in prima linea i giganti, vedeva tra le proprie fila diverse donne, alcune delle quali hanno raggiunto ruoli prominenti. In L'Attacco dei Giganti, in particolare durante la terza stagione, una di queste ha raggiunto il proprio picco nella storia.

Stiamo parlando di Historia Reiss, inizialmente sotto lo pseudonimo di Christa Lenz. In L'Attacco dei Giganti mostrò subito un certo carattere dolce che colpì diversi ragazzi del gruppo, ma la bellezza non era di certo la sua unica abilità, considerato che riuscì a classificarsi tra i 10 cadetti più forti della divisione. Il suo ruolo andrà in crescendo col passare del tempo, fino a rivelare la sua vera identità e coinvolgerla nell'importante colpo di stato culminato nella terza stagione de L'Attacco dei Giganti.

La partecipante a Miss Italia Dalila Tangredi è piuttosto attiva anche come cosplayer e uno dei suoi ultimi lavori riguarda proprio il personaggio de L'Attacco dei Giganti. Il suo cosplay di Historia Reiss è pronto a combattere con la divisa bianca e beige indossata ma soprattutto con le lame per affettare i giganti sulle spalle.

Ora non resta che vedere come si concluderà la storia del personaggio negli episodi de L'Attacco dei Giganti 4 in arrivo su Crunchyroll.