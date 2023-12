Attack on Titan: un cosplay di Levi al femminile, pronta a salvare il mondo

E' stato un viaggio lungo e tumultuoso, ricco di emozioni e combattimenti epici: poco più di un mese fa abbiamo dovuto salutare Attack on Titan. Dopo due anni dalla conclusione del manga di Hajime Isayama, anche l'adattamento anime realizzato dallo Studio MAPPA è giunto al suo termine.

Al momento non è stato ancora annunciato nessun sequel dell'Attacco dei Giganti, ma sappiamo per certo che qualcosa bolle in pentola: Hajime Isayama sta lavorando ad Attack on Titan Fly, un manga a colori che funge da prequel della serie originale. Molto probabilmente, il fumetto racconterà la storia di uno dei personaggi più amati della saga. Prima di svelarvi di chi si tratta, ammiriamo insieme la rivisitazione unica della cosplayer malimoria.

In questo cosplay di Levi Ackerman in Attack on Titan, vediamo il capitano dell'Armata Ricognitiva al femminile prima del salto temporale. Il soldato più forte di Attack on Titan sarà il protagonista del manga prequel che sta realizzando Hajime Isayama e i fan non vedono l'ora di scoprire nuovi dettagli sul suo passato.

La storia di Levi è travagliata e ha influito molto sulla sua personalità, particolarmente fredda e distaccata. Tuttavia, grazie alla sua abilità nel combattimento, la sua intelligenza e il suo senso del dovere, Levi è riuscito ad ottenere il titolo di soldato più forte nel mondo di Attack on Titan. Nessuno altro protagonista umano di Attack on Titan, infatti, reggerebbe il confronto con il Capitano del Corpo di Ricerca.