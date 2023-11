Attack on Titan, un cosplay lowcost del Gigante Colossale torna a minacciare le mura

Suona ancora come un qualcosa di assurdo, ma dopo dieci, lunghi anni l'anime di Attack on Titan è giunto al termine con The Final Chapters 2. Mentre gli appassionati sono ancora increduli per quanto accaduto nell'epilogo della produzione di MAPPA, scoppiamo in lacrime con questo cosplay lowcost del Gigante Colossale da Attack on Titan.

Anche se suddivisa in più parti e protratta per lungo tempo, la Stagione 4 di Attack on Titan è stata una bomba. Il conflitto tra marleyani ed eldiani è giunto al termine, così come il Boato della Terra scatenato dal protagonista Eren Jaeger. L'Armata Ricognitiva è riuscita nella sua missione di salvare l'umanità, anche se non senza perdite. Il commovente finale di stagione, tuttavia, lascia spazio a grasse risate.

Con i fan ancora scossi per il finale trasmesso il 4 novembre 2023 e disponibile alla visione su Crunchyroll, il celebre cosplayer Lonelyman utilizza la sua tecnica a basso budget per interpretare il Gigante Colossale.

Lowcostcosplayth è famoso in tutto il mondo per le sue interpretazioni assurde, divertenti, ma sempre sul pezzo. L'artista sfrutta comuni prodotti domestici economici per ricreare versioni esilaranti ma estremamente efficaci. In questo caso, Lonelyman ha assunto le sembianze del Gigante Colossale di Berthold - quello di Armin non ha le orecchie – sfruttando dei banali fiammiferi. Il risultato è assurdamente divertente quanto riuscito.