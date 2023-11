Attack on Titan: un cosplay di Mikasa Ackerman pronta a salvare l'umanità

Attack on Titan è ufficialmente terminato da diverse settimane. Il manga di Hajime Isayama si era ormai concluso nel 2021, ma l'anime dello Studio MAPPA è riuscito a portare l'epilogo dell'opera ad un livello superiore, decisamente più ma affascinante.

Per chi ha già visto il finale di serie, qui analizziamo i motivi per cui l'epilogo dell'anime di Attack on TItan potrebbe essere migliore rispetto al manga. Senza addentrarci in spoiler, non sappiamo se un giorno AOT tornerà con un sequel. Ciò che è certo è che Hajime Isayama sta preparando Attack on Titan Fly, un manga a colori di cui ancora non sappiamo trama o altri dettagli. Mentre attendiamo nuovi contenuti su quest'opera, i fan continuano ad omaggiare la serie, come questa rivisitazione unica della cosplayer roga_na_noge.

In questo cosplay di Mikasa Ackerman di Attack on Titan, la soldatessa del Corpo di Ricerca è ritratta in tutta la serietà e la grinta che la contraddistinguono. Ne L'Attacco dei Giganti, questo personaggio è stata una presenta costante in tutta la serie, in quanto cresciuta con Eren Jaeger dopo la tragica morte dei suoi genitori.

Mikasa è un personaggio iconico noto per una potenza straordinaria e grande lealtà. Dopo essere stata salvata da Eren, la ragazza sviluppa il desiderio di proteggere il suo amico a ogni costo. La sua grande determinazione le permette di diventare poco tempo diventa una delle combattenti più abili dell'Armata Ricognitiva. Nonostante le difficoltà e le tragedie che affronta nel corso della storia, non si arrende mai ed è ciò che la contraddistingue in tutto Attack on Titan.