Attack on Titan: un cosplay di Mikasa Ackerman in un video dove scende in battaglia

Ci sono tanti manga noti, ma alcuni spiccano molto più degli altri per il modo in cui impattano sul mercato e sui lettori. L'Attacco dei Giganti è uno di questi, noto per la sua trama complessa, i personaggi ben sviluppati e le tematiche profonde, in una continua lotta che non è più tra bene e male, ma tra visioni e idee diverse.

Non a caso, L'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama è diventato in fretta uno dei manga e degli anime più acclamati degli ultimi anni. La storia è ambientata in un mondo in cui l'umanità è costretta a vivere all'interno di enormi mura per proteggersi dai giganti antropofagi che vagano al di fuori. La divisione 104 è una delle unità dell'esercito, nella quale si sono addestrati i protagonisti.

A questi addestramenti prende parte anche Mikasa Ackerman, una ragazza dalle origini misteriose adottata dalla famiglia Jaeger dopo la morte dei suoi genitori. Straordinaria nel combattimento e molto dedita a Eren Jaeger, è una parte importante della storia, dall'inizio alla fine. Seguendo il protagonista, entrerà anche nell'Armata Ricognitiva, una delle tre divisioni dell'esercito, composta da soldati altamente addestrati e abili, noti per il loro coraggio e la loro abilità nel combattere i giganti.

E appena entra sul campo di battaglia, la ragazza è pronta a combattere. Lo si vede anche in questo video di Yuekelele, con un cosplay di Mikasa Ackerman che sfodera le sue lame per fare a fette i giganti che incontra, salvando così Eren e i suoi amici. Sembra proprio di vedere il personaggio de L'Attacco dei Giganti nella realtà, cosa ne pensate?