Attack on Titan: un cosplay di Sasha e la sua patata, con tanto di furto in cucina

La divisione 104 dei cadetti dell'esercito di Paradis è ricco di giovani di belle speranze pronti ad andare incontro alla morte. In L'Attacco dei Giganti diventa chiaro chi rischia davvero grosso fin dalle prime battute dell'opera. Tanti di loro vengono mangiati, masticati, schiacciati o triturati brutalmente, qualcun altro riesce a sopravvivere.

C'è Eren Jaeger, il protagonista di Attack on Titan accompagnato dagli inseparabili amici d'infanzia Mikasa Ackerman e Armin Arlert, e poi una sequenza di ragazzi più o meno della stessa età che verranno conosciuti durante la prima fase di addestramento. Ognuno di loro ha una propria storia e un proprio modo di fare, come Bertholt che ama dormire in maniera strana, Annie che è sempre solitaria, Reiner che diventa il fratellone del gruppo, e poi c'è Sasha che ama mangiare e quindi rubare cose dalla dispensa.

Immancabile la sua scena in cui mangia una patata nella mente degli spettatori e dei lettori de L'Attacco dei Giganti, una scena che ha segnato irrimediabilmente la sua presentazione nella storia. Da quel momento in poi, Sasha sarà conosciuta amichevolmente come la ragazza patata, ed è una cosa che dimostra anche dopo anni. In questo cosplay di Sasha post timeskip la si vede mentre mangia una patata in una cucina dell'esercito di Paradis, stavolta non più con la giacca di pelle e la camicia bianca, bensì in divisa nera in assetto da guerra di nuova generazione.

A rappresentarla c'è Miikhydeafening, alias di Michela Silvestri, italiana che spesso l'ha proposta tra i suoi lavori. Scatti che davvero mostrano il modo in cui la cosplayer nostrana si è calata nei panni del personaggio a dovere.