Attack on Titan: la decisione di Mikasa nella splendida figure targata LC Studio

Mikasa è uno dei personaggi principali della drammatica storia raccontata da Hajime Isayama in Attack on Titan, e rimarrà centrale anche nella battaglia conclusiva mostrata in parte nel nuovo episodio. Per celebrare il suo coraggio e la sua determinazione, gli artisti di LC Studio hanno presentato una figure da collezione in arrivo nel 2023.

Attack on Titan The Final Chapters Special 1 ha richiesto mesi di duro lavoro per gli artisti dello studio MAPPA, i quali sotto la regia di Yuichiro Hayashi sono riusciti a produrre uno degli episodi più spettacolari dell’intera serie, sia per trama che per qualità realizzativa. Nella puntata in questione, Mikasa, rispondendo ad una domanda di Annie, risponde che non ucciderà Eren per fermare definitivamente il Rumbling, e sembra essere decisa a mantenere quanto detto.

Tuttavia, chi ha letto il manga, sa che Mikasa si troverà di fronte ad una situazione estremamente complessa. La giovane Ackermann dovrà infatti decidere se porre fine ad una delle più grandi e devastanti calamità che abbia mai investito il genere umano, oppure risparmiare la persona che ama. Per omaggiare il suo coraggio, e personale sacrificio, LC Studio ha quindi deciso di riproporre la sua decisione nella spettacolare figure mostrata nelle immagini in calce.

Alta 44 centimetri, la statua presenta sia Mikasa che Eren, trasformato nel Gigante d’Attacco, su una base esagonale. A rendere particolare la figure è l’inserimento di parti intercambiabili, sia per il volto di Mikasa, con i capelli lunghi o corti, sia per le armi che verrebbero sostituite dalla testa tagliata di Eren. La figure arriverà sul mercato nel quarto trimestre del 2023, ma è già possibile prenotarla al prezzo di 390 euro.

Ricordiamo infine che prima della battaglia conclusiva Armin ha dichiarato il suo amore ad una soldatessa dell’Armata, e vi lasciamo ai momenti migliori della prima parte del finale.