Attack On Titan, Demon Slayer, My Dress-up Darling: le migliori ending dell'inverno 2022

Il portale Anime!Anime! ha condotto un sondaggio tra i suoi lettori con la domanda "Qual è la tua ending preferita tra le serie anime uscite nella stagione Invernale 2022 (gennaio - marzo)?" tra il 31 gennaio e il 7 febbraio di quest'anno, mostrando i risultati in un recente articolo. La stessa cosa aveva fatto con le opening anime del 2021.

L'articolo in questione include un'introduzione che scrive: "La stagione anime Invernale 2022 è piena di titoli interessanti. Gli anime televisivi non sono caratterizzati solo dalla storia principale, ma anche dalle sigle che esprimono il mood della serie in pochi minuti.

Quale sigla ha conquistato i cuori dei fan tra le varie canzoni degli anime invernali? Il rapporto tra pubblico maschile e femminile era di circa il 35% contro il 65%, con un'evidente prevalenza di pubblico femminile. La fascia d'età era per lo più giovane, con il 45% sotto i 19 anni e il 35% nei vent'anni".

Ecco qui la lista dalla posizione 17 alla 11 delle ending più votate:

17. Princess Connect! Re:Dive Season 2 - "Tabidachi no Kisetsu (Season of Departure)" di Mao Ichimichi, Miku Itou e Rika Tachibana.

16. Hakozume: Kouban Joshi no Gyakushuu (Police in a Pod) - "Change" di Nonoc.

15. Tokyo 24-ku (Tokyo 24th Ward) - "255,255,255" di Shuuta Aoi, Ran Akagi e Kouki Suidou.

14. Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean - "Distant Dreamer" di Duffy.

- "Distant Dreamer" di Duffy. 13. Sabikui Bisco (Rust-Eater Bisco) - "Houkou (咆哮)" di Ryouta Suzuki e Natsuki Hanae.

12. Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki Part 2 (How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom) - "LIGHTS" di Aimi.

11. CUE! Idol-Training - "Hajimari no Kanenone ga Narihibiku Sora (はじまりの鐘の音が鳴り響く空)" di AiRBLUE.

Di seguito invece abbiamo la top 10:

10. Vanitas no Carte Part 2 (The Case Study of Vanitas Parte 2) - Salvation by Mononkul.

8. Mahouka Koukou no Rettousei: Tsuioku-hen (The Irregular at Magic High School: Reminiscence Arc) - "Ripe Aster" di Kairi Yagi.

8. Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru ( My Dress-up Darling ) - "Koi no Yukue (恋ノ行方)" di Akari Akase.

) - "Koi no Yukue (恋ノ行方)" di Akari Akase. 7. Slow Loop - "Shuwa Shuwa (シュワシュワ)" di Rin Kusumi, Natsumii Hioka e Tomomi Mineuchi.

5. Sasaki to Miyano (Sasaki e Miyano) - "Ichigo Sunset (いちごサンセット)" di Yuusuke Shirai e Souma Saitou.

5. Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen ( Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc ) - "Asa ga Kuru (朝が来る)" di Aimer.

) - "Asa ga Kuru (朝が来る)" di Aimer. 4. Saiyuuki Reload: Zeroin - "Ruten (流転)" di Shuugo Nakamura

3. Koroshi Ai (Love of Kill) - "Makoto Period (マコトピリオド)" di Aika Kobayashi

2. LINK CLICK - "OverThink" di Bicaso feat. EAERAN

1. Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 2 (Attack on Titan) - "Akuma no Ko (悪魔の子)" di Ai Higuchi

In ultimo vi lasciamo con la top 10 delle ost più cantate al karaoke dai giapponesi nel 2021.