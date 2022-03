Attack On Titan, una deputata cilena esegue il saluto del Corpo di Ricerca alla Camera

La Final Season di Attack On Titan sta proseguendo regolarmente, con le ultime puntate che hanno chiarito le posizioni di alcuni personaggi. Le splendide animazioni di Studio MAPPA hanno senza dubbio reso giustizia alle tavole del maestro Hajime Isayama, in particolare in Attack On Titan 4x26, dove troviamo una sequenza piena di pathos.

L'anime ha saputo conquistare tantissimi fan, e risulta essere uno degli show più seguiti al mondo. Pensate che NHK ha stilato una classifica dei giganti di Attack On Titan in base alle preferenze degli spettatori, e recentemente una fan molto particolare ha omaggiato a modo suo il Corpo di Ricerca.

Come possiamo vedere nel tweet di @poirotes, la deputata cilena Consuelo Veloso, dopo la sua prima votazione ufficiale alla Camera, ha eseguito il saluto del Corpo di Ricerca. Pugno destro sopra la parte sinistra del petto, braccio sinistro dietro la schiena: così la Veloso ha celebrato il suo primo voto davanti agli altri deputati, che l'hanno applaudita sonoramente. Sembrerebbe inoltre che la deputata indossasse una spilla a forma di scudo, con il simbolo del Corpo di Ricerca.

Non c'è che dire, i fan di Attack On Titan sono davvero ovunque. A due puntate dalla conclusione della seconda parte della Final Season, rimangono ancora diversi capitoli da adattare: cosa si inventerà Studio MAPPA per concludere la serie?