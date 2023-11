Attack on Titan, quali differenze ci sono tra il manga e la puntata finale?

La libertà è stata pagata a carissimo prezzo dai protagonisti de L'Attacco dei Giganti. La storia scritta e disegnata da Hajime Isayama e pubblicata su Bessatsu Shonen Magazine ha messo in scena tanti combattimenti, alcuni anche spietati, dai quali sono emersi montagne di morti che hanno sacrificato il proprio cuore.

Stesso sacrificio fatto nell'ultimo episodio di Attack on Titan The Final Chapters, che ha definitivamente chiuso l'anime, a un decennio dal suo inizio. Chi ha letto il manga magari si aspettava di trovare le stesse identiche cose, ma non è così. Hajime Isayama l'aveva detto col suo messaggio d'addio alla serie: il mangaka ha apportato dei cambiamenti, mettendo mano lui stesso agli storyboard dell'anime, che verranno poi condivisi anche nel volume 35, il famoso artbook Shingeki no Kyojin -FLY-. Nell'episodio finale di Attack on Titan ci sono delle modifiche rispetto al manga, vediamo quali sono.

Al netto di alcune modifiche perlopiù registiche, che hanno semplicemente invertito l'ordine di alcune scene per creare più pathos ma senza cambiare la sostanza o il corso degli eventi, la maggior parte delle modifiche sono presenti nel finale. In primis, è da tenere d'occhio il discorso tra Eren e Armin: nella parte finale, Armin ed Eren si trovano in una distesa di sangue, mentre nel manga era una distesa di sabbia con le impronte dei giganti colossali.

Questo cambiamento scenico è accompagnato da un cambio di messaggio: nel manga, Armin ringrazia Eren per essere diventato un genocida per il loro bene, mentre nell'anime il discorso cambia notevolmente. Armin dice che si farà carico anche lui di ciò che ha fatto Eren, essendo stato lui a mostrargli le bellezze del mondo esterno e spingendolo a fare ciò che ha fatto, porgendogli anche la conchiglia come gesto d'amicizia e comunione e per ricordo della loro infanzia spensierata. I due si abbracciano con affetto affermando che andranno insieme all'inferno.

C'è poi qualche modifica durante il discorso finale di Armin, con Gabi, Falco, Onyankopon, Yelena e Levi tutti radunati in un campo che sta piantando dei nuovi alberi, mentre nel manga le scene sono nettamente diverse: Yelena non compare, Gabi e Falco spingono la sedia a rotelle di Levi nel paese di Onyankopon. Infine, qualche piccola modifica c'è nelle scene durante i crediti, con la città di Shiganshina che cresce molto più velocemente e rapidamente, facendo intuire che passa davvero tantissimo tempo tra la morte di Mikasa e la distruzione della megalopoli futuristica, forse anche tanti secoli.

E voi avevate notato queste modifiche?