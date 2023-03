Attack on Titan: il dilemma morale di fronte alla distruzione del Rumbling

Il 3 marzo 2023 è stato pubblicato il primo episodio della parte conclusiva della Final Season di Attack on Titan, intitolato The Final Chapters Part 1, che ha stravolto molti degli appassionati della serie per la brutalità e chiarezza con cui sono state rappresentate molto scene, risultate disturbanti ma estremamente fedeli al materiale originale.

L’inaudita violenza e malvagità con cui Eren sta mandando avanti il suo piano per garantire libertà a Paradis e ai suoi abitanti, lo hanno trasformato nel vero antagonista della serie, nella minaccia più grande non solo della nazione di Marley ma del mondo intero. Considerata poi la sua freddezza, sottolineata nell’ultima visual dell’anime, di fronte al male, alla morte e alla distruzione che sta causando, è davvero possibile giustificare le sue azioni, o addirittura perdonarlo?

È una questione che sta facendo molto discutere la community, coinvolgendo sia i lettori del manga, che sanno ormai da tempo come andrà a finire l’opera di Isayama, e gli spettatori che sono stati da poco travolti da questo incredibile susseguirsi di eventi difficili da assimilare. Dopotutto Eren ha ucciso milioni di persone innocenti, condannato alcuni dei suoi compagni a morire per difendersi, come la coraggiosa Hanji Zoe, sacrificatasi per donare tempo prezioso ad Armin, Mikasa e gli altri per partire.

Per quanto Isayama abbia aggiunto, nel corso della serie, dettagli preziosi per comprendere a fondo la mentalità e i veri obiettivi di Eren, le azioni commesse da Eren rappresentano delle vere atrocità, che sembrano addirittura svanire di fronte alle opinioni di molti fan, i quali sostengono il protagonista ripercorrendo un po’ quanto avvenuto con Thanos in Infinity War, e quindi pensando che il sacrificio di molti possa condurre ad un futuro migliore per tutti. Ovviamente si tratta di questioni morali legate ad un’opera di intrattenimento, ma che hanno coinvolto molto, soprattutto sui social, la community, divisa tra chi accusa e chi difende Eren di aver commesso un’infinità di crimini, come potete vedere nel post in calce.

E voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci vi lasciamo ai momenti migliori di Attack on Titan Final Chapters 1.