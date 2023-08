Attack on Titan: il dispositivo di manovra tridimensionale diventa realtà!

Come ribadito nella recensione de L'Attacco dei Giganti, questo manga è diventato un fenomeno culturale, dai cosplay fino ai tributi da parte di altri franchise come TMNT. La passione verso AoT ben si percepisce nel video dello youtuber Jlaservideo, che ha deciso di replicare il dispositivo di movimento tridimensionale nella vita reale!

Esatto, avete capito bene! Questo ragazzo americano è riuscito a riprodurre uno degli elementi più riconoscibili del franchise e funziona davvero! Come possiamo vedere nel video, la sua realizzazione è stata tutt'altro che facile e ha richiesto moltissime prove e sperimentazioni, con modifiche necessarie ad adattare questo dispositivo alla fisica reale, dal momento che nei manga tutto è possibile.

Nell'originale si utilizzano dardi singoli collegati ad una corda lanciata da un meccanismo situato attorno ai fianchi dell'utente. Questi "arpioni" possono penetrare e attaccarsi ad edifici, alberi etc, consentendo all'utilizzatore di librarsi nell'aria a velocità incredibili. Jlaservideo utilizza non uno, ma ben due dardi per ogni corda e un martello miniaturizzato attivato attraverso un similare della polvere da sparo che conferisce una potenza di penetrazione incredibile al dardo. Il meccanismo è innescato da una leva a molla a sgancio rapido, una sorta di grilletto.

Per riavvolgere i cavi è stato utilizzato un sistema di bobine azionate da due motori. Spade e portalame sono state realizzate attraverso una stampante 3D in modo tale da conferire leggerezza al già pesantissimo dispositivo. Il raggio d'azione è di 18 m. Ovviamente i problemi e i limiti sono tanti: disincastrare i dardi dalla superficie colpita è molto difficile e la velocità di movimento che coinvolge il riavvolgimento della fune è limitato, ma lo youtuber è comunque riuscito nell'intento di scalare una parete e colpire la collottola di un gigante gonfiabile.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe provare questa invenzione nella vita reale? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre non perdetevi la spiegazione del finale di Aot e dell'origine dei giganti.