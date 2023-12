Attack on Titan: quanto distano Marley e Paradis? La mappa del mondo spiegata

Il mondo di Attack on Titan si è rivelato essere molto più grande di quanto i lettori potessero supporre dopo i primi capitoli. Il finale della serie ha infatti visto le forze di Paradis scontrarsi contro quelle di una nazione situata al di là dell'oceano: Marley. Ma quanto dista Marley dall'isola di Paradis? Attenzione, verranno fatti spoiler.

Il conflitto è un elemento fondamentale della trama di Attack on Titan. La serie esplora le diverse prospettive dei combattenti coinvolti, mettendo in luce le differenti ideologie di pensiero tra gli abitanti dell'isola di Paradis e quelli del continente. La separazione geografica tra le due popolazioni non solo contribuisce a definire il conflitto tra le due nazioni, ma crea anche un senso di isolamento e oppressione per gli abitanti di Paradis, trasformandoli in emarginati mondiali.

L'Isola di Paradis è posizionata nella regione sud-orientale del mondo creato da Hisayama, mentre Marley è situata a nord-ovest. La distanza esatta tra le due località non viene esplicitamente indicata nella serie, ma si può dedurre che sia considerevole in base al tempo impiegato dai Giganti per attraversarla durante l'ultima stagione di Attack on Titan. Si stima che la distanza approssimativa sia di circa 400 chilometri, come quella che separa il Madagascar dall'Africa.

Attualmente, l'anime è terminato, tuttavia la serie continuerà con il one shot di Attack on Titan incentrato su Levi Ackerman. Il volume verrà pubblicato ad Aprile 2024, e i fan non stanno più nella pelle: finalmente una storia con protagonista uno dei personaggi più potenti e amati de L'attacco dei Giganti!