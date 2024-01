Attack on Titan, il distretto di Shiganshina ricreato in Palworld: che spettacolo!

L'Attacco dei Giganti è stata una delle serie anime più influenti degli ultimi tempi, e i fan continuano a esprimere la propria passione per l'opera attraverso illustrazioni e cosplay. Tuttavia, su Reddit è recentemente comparsa una delle imprese più spettacolari della community: un giocatore di Palworld è riuscito a creare il distretto di Shiganshina nel gioco.

Su Steam la descrizione di Palworld recita: "Cattura le misteriose creature di questo vasto mondo note come Pal, e usale per combattere, edificare e coltivare i campi! Puoi persino farle lavorare in fabbrica! Una nuova esperienza multiplayer open world, con elementi di survival e produzione oggetti."

Un utente di Reddit, u/TryAgainBestie, ha pubblicato la sua costruzione di Shiganshina sul forum. I fan di Attack on Titan sono rimasti assolutamente sbalorditi dai dettagli della rappresentazione. Molti hanno affermato che non è facile costruire tali strutture in Palworld, rimanendo colpiti da ciò che l'utente è riuscito a fare nel gioco. Eppure non è la prima volta che questo distretto viene riprodotto all'interno di un videogioco: già nel 2021 Shinganshina di Attack on Titan era stato riprodotto su Minecraft, per esempio.

Ma perché il distretto di Shiganshina è così importante in Attack on Titan? Beh, intanto il protagonista de L'attacco dei Giganti Eren Jaeger, insieme agli amici Mikasa Ackerman e Armin Arlert, vive in questo distretto all'inizio della storia. Inoltre, quando il Gigante Colossale apre una breccia nel Wall Maria, è la prima zona della città a essere invasa.

L'utente ha anche affermato di aver impiegato due giorni interi per realizzare la base che somiglia a Shiganshina in Palworld. Sarà interessante vedere altre costruzioni ispirate agli anime in Palworld in futuro, e vedere come i giocatori renderanno omaggio ad alcune delle loro serie preferite.