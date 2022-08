Attack on Titan, il doppiatore di Eren ha parlato della sua esperienza con l'anime

Attack on Titan è uno dei più grandi successi manga dell'ultimo decennio. La serie, tratta dall'omonimo manga di Hajime Isayama, ha saputo coinvolgere gli spettatori di tutto il mondo, compreso anche chi non guarda anime abitualmente. Tutto ciò è stato possibile grazie anche ai due studi che hanno lavorato alla serie, Wit Studio e MAPPA.

MAPPA ha recentemente parlato dell'evoluzione della CG nella serie, che non sempre ha soddisfatto i fan. Questo metodo di animazione è comunque sempre oggetto di critiche da parte dei fan, che non hanno però messo in dubbio la qualità del prodotto Attack on Titan, che ha donato una certa visibilità anche ai doppiatori dei protagonisti.

Yuki Kaji, doppiatore di Eren Jaeger, ha recentemente parlato di come il doppiaggio di Attack on Titan gli abbia cambiato la vita. Queste le sue parole: "Tra poco saranno trascorsi 10 anni esatti dalla prima messa in onda di Attack on Titan. Credo che il mio sia stato un incontro con il destino. Senza Attack on Titan, senza Eren... Non sarei dove sono ora. Questo lavoro mi ha insegnato letteralmente a vivere. Cosa vuol dire combattere? Cos'è la giustizia? Cos'è il male? Anche se vivo nel mondo reale, la storia di Attack on Titan approccia le profondità della psiche umana con una crudezza che va oltre la finzione. Cos'è la realtà e cos'è la finzione? Dovremmo usare il nostro cervello e il nostro cuore per venirne a capo."

Kaji ha poi dichiarato che "sta ancora imparando" da Attack On Titan, che gli ha donato quindi uno splendido rapporto con il personaggio da lui doppiato, Eren Jaeger: "Sto ancora imparando da Attack on Titan e sono sicuro che non smetterò mai di farlo per il resto della mia vita. In ogni caso, combatterò al fianco di Eren fino alla fine dell'anime. Doppierò Eren fino al'ultimo con tutto il mio cuore e la mia anima."

Molto profonde le parole di Yuki Kaji verso un'opera che, evidentemente, ha saputo donargli molto. A novembre ci sarà un evento speciale di Attack On Titan 4, in cui potrebbero essere svelate novità sulla terza parte: siete pronti per il gran finale della serie?