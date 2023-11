Attack on Titan, una doppiatrice in lacrime in studio per il finale: arriva il conforto

In questi giorni è stato ufficialmente mandato in onda l'episodio finale di Attack on Titan. I fan hanno potuto assistere all'epilogo di questa serie andata in onda per quasi un decennio e, ovviamente, le lacrime non sono mancate. Anche una doppiatrice giapponese si è immedesimata così tanto che non ha potuto trattenere la tristezza.

In un video che è stato recentemente pubblicato sui social, la doppiatrice Yui Ishika è stata filmata mentre registrava una delle sue battute finali per il personaggio di Mikasa Ackerman . Tuttavia, quella scena le ha portato così tanta malinconia che si è lasciata andare in un pianto liberatorio.

Il video in questione è così commuovente che molti utenti hanno pianto a loro volta nel guardarlo. Alcuni colleghi della doppiatrice sono corsi da lei a confortarla e chi meglio di loro se non Yuki Kaji, voce di Eren Jaeger, e Marina Inoue, interprete di Armin Arlert. Tutti questi doppiatori hanno lavorato insieme sin dagli albori di questa serie e, oltre che colleghi, sono anche grandi amici.

Sapevate che nell'ultimo episodio di Attack on Titan si nasconde un riferimento allo Studio Ghibli? La citazione non è stata confermata dagli animatori dello Studio MAPPA, tuttavia sembra proprio che la serie abbia omaggiato il film di Hayao Miyazaki a proprio modo.

Il finale di Attack on Titan ha svelato il destino di Zeke Jaeger, un personaggio enigmatico sin dagli albori dell'opera. Ovviamente, fate attenzione agli spoiler se non avete ancora visto le ultime puntate di questa serie!