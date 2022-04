Attack on Titan: più di due anni per avere completare una stagione? Parliamone

La conclusione della seconda parte della Final Season di Attack on Titan è stata accompagnata dall’annuncio di una terza parte fissata per il 2023. Una notizia che inizialmente ha causato reazioni severe e aspre critiche nei confronti della gestione produttiva, considerando che per avere la stagione completa bisognerà attendere ancora molto.

La prima serie di episodi della quarta stagione è stata infatti pubblicata dal 6 dicembre 2020 fino al 29 marzo 2021 in Giappone, per poi fermarsi fino al 9 gennaio 2022, data in cui ha avuto inizio la seconda parte. Ad oggi la Final Season conta 27 episodi, il che rende il lasso di tempo evidenziato piuttosto adeguato, al quale vanno anche aggiunte tutte le difficoltà e i rallentamenti produttivi dovuti alle norme imposte dalla pandemia.

Tuttavia la decisione di rinviare la conclusione al prossimo anno ha reso incomprensibile la scelta di realizzare un’unica stagione, per quanto lunga e che supererà sicuramente i 30 episodi, anziché suddividere il lavoro in due stagioni che avrebbero consentito allo staff maggior respiro ed evitato il linciaggio da parte di molti fan. Qual è la vostra opinione sulla situazione? Ditecelo nei commenti.

