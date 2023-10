Attack on Titan, quanto durerà il finale dell'anime?

Quando in Italia sarà già trascorso un giorno a causa del fuso orario, il 4 novembre 2023 in Giappone debutterà Attack on Titan 4 Final Chapters 2 , l'epico e atteso finale dell'adattamento animato della storia di Hajime Isayama. Ma che cosa sappiamo sulla durata di Attack on Titan 4 Final Chapters 2?

Tornati indietro al marzo del 2023, in Attack on Titan 4 Final Chapters 1 Eren ha scatenato il Rumbling. La marcia colossale dei giganti guidata dal fondatore ha avuto inizio, provocando le prime vittime e causando distruzione e caos. La calamità del Boato della Terra potrebbe mettere fine all'umanità, ma il Corpo di Ricerca è pronto a mettere fine a questa crisi.

Partiamo con il dire che Attack on Titan 4 Final Chapters 2 è un singolo episodio, e non una nuova stagione dell'anime. La battaglia tra Mikasa e gli altri dell'Armata Ricognitiva contro Eren Jaeger si concluderà dunque in una puntata sola. Non paliamo tuttavia di una trasmissione standard.

Studio MAPPA ha lavorato a lungo per realizzare una puntata finale dalla durata eccezionale. Attack on Titan 4 Final Chapters 2 non durerà come una semplice puntata di un anime. Non parliamo infatti dei classici 20-25 minuti, ma di una trasmissione lunga quasi quanto quella di un film anime. Attack on Titan 4 Final Chapters 2 durerà 86 minuti, per una trasmissione totale di 1 ora e 26 minuti.