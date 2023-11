Attack on Titan, l'ending dell'ultimo episodio scala le classifiche: batte Spy x Family OP

In questi giorni è andato in onda l'ultimo episodio di Attack on Titan che ha concluso per sempre la storia di Eren, Mikasa e Armin. In particolare, in questa puntata ha debuttato una ending speciale, dal titolo "Itterasshai", letteralmente "ci vediamo presto", che a quanto pare ha fatto impazzire il web.

Il singolo Itterasshai di Ai Higuchi su YouTube ha superato, in termini di visualizzazione, l'opening di Spy x Family. Questa sigla di chiusura, infatti ha raggiunto un milione e mezzo di visualizzazioni in una sola giornata e i numeri sono destinati a crescere. Un risultato davvero fantastico, di cui solo pochi brani anime possono vantare.

Il brano è accompagnato da un video musicale con un'animazione adorabile. Se non l'avete ancora visto, sappiate che le lacrime sono assicurate. In questo breve filmato Mikasa Ackerman si trova sdraiata su un campo mentre ricorda il suo amico d'infanzia Eren Jaeger e tutti i momenti passati insieme. Le colombe che volano in cielo nel filmato simboleggiano la libertà che lei e i suoi amici hanno sempre bramato e per cui hanno combattuto per tutta la serie.

Questa ending rappresenta anche la dolcezza di questa serie. Nonostante non sia affatto uno dei temi principali di Attack on Titan, i tre personaggi principali dell'opera sono legati da un'indissolubile amicizia e anche un tenero amore giovanile. L'autore del manga originale Hajime Isayama ha celebrato il finale di Attack on Titan con un'illustrazione speciale di Eren Jaeger.