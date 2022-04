Attack on Titan: quanti episodi avrà la parte finale della stagione finale?

Attack on Titan si è concluso ma non si è concluso. La seconda parte della quarta stagione era stata, per tanto tempo, pubblicizzata come la fase terminale della storia, ma così non è stato, con Studio MAPPA che ha inserito un nuovo teaser. E così Attack on Titan 4x28 non è stato il finale della serie, lanciando l'attesa dei prossimi episodi.

Bisognerà attendere il 2023 per vedere Attack on Titan Final Part Final Season e tutti i suoi episodi, un tempo lungo e che non ha fatto di certo piacere a tutti gli appassionati occidentali, considerate le reazioni sui social. Ma proprio a questo proposito, quanti episodi avrà l'ultima parte di Attack on Titan?

Con la situazione che si è venuta a creare, e cioè con ben pochi capitoli da adattare, è probabile che Attack on Titan Final Part non arrivi neanche ai classici 12 episodi che solitamente compongono una stagione. Date anche le tante battaglie presenti, a meno di qualche approfondimento imprevisto da parte di Studio MAPPA, è probabile che molte scene verranno condensate in pochi minuti. Pertanto, è possibile che il finale di Attack on Titan venga composto da 8 episodi totali. Un numero idoneo per adattare nove capitoli e un breve finale, magari leggermente allargato rispetto a quanto proposto nel manga.

Ciò porterebbe la stagione finale ad avere 36 episodi complessivi, suddivisi in 3-cour. Sareste soddisfatti di questa scelta?