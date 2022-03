Attack On Titan, nell'episodio 4x26 uno dei momenti più soddisfacenti della serie

In Attack On Titan - The Final Season abbiamo assistito all'assurdo cambiamento del protagonista Eren Yaeger. Dopo aver toccato la mano di Historia nel finale della terza stagione, il ragazzo è riuscito a vedere i ricordi del futuro di suo padre, decidendo così di andare incontro al suo inevitabile destino.

Un solo personaggio ha fin qui seguito ciecamente il volere di Eren, Floch, capo della fazione degli Yaegeristi. Il giovane risulta essere il personaggio più odiato dai fan, e sembra essere stato scritto proprio per questo ruolo: Floch non ha pietà per nessuno, e in Attack On Titan 4x26 lo vediamo minacciare gli Azumabito in un palazzo sul porto di Paradis.

Floch sta tenendo sotto scacco Kiyomi Azumabito e alcuni tra i migliori ingegnere di Hizuru, ed è in procinto di distruggere l'ultimo dirigibile rimasto sulla spiaggia, indispensabile per Armin e compagni al fine di raggiungere Marley. Kiyomi, a un certo punto, riesce a ribaltare la situazione e a sbattere a terra Floch, in quello che è uno dei momenti più soddisfacenti di Attack On Titan.

Possiamo vedere la goduriosa immagine della faccia di Floch a terra nel tweet di @zer0Takes, che ci riempie di soddisfazione. Uno splendido momento in quella che è una delle puntate più emotivamente devastanti della serie. Attack On Titan 4x27, in uscita domenica su Crunchyroll, ci mostrerà i risvolti della scelta finale di Connie: cosa succederà al porto di Paradis?